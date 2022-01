“Luigi Di Maio presidente del Consiglio? È più credibile pensare che io faccia il centravanti della Fiorentina al posto di Vlahovic“. Sono le parole di Matteo Renzi, ospite a In Onda, su La7, che ha commentato l’ipotesi di Di Maio a capo del governo qualora Mario Draghi venisse eletto presidente della Repubblica. “Non scherziamo – ha aggiunto il leader di Italia viva – non è successo quando è uscito vincitore alle elezioni del 2018. Non succederà ora e credo che non succederà in futuro”.

Video La7