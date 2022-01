Momento di imbarazzo per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a “Omnibus” (La7) per commentare il decreto legge relativo alle nuove misure anti-Covid, stamattina pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Rispondendo a una domanda della conduttrice Flavia Fratello sull’obbligo vaccinale e sulla sanzione di 100 euro ‘una tantum’ agli over 50 non vaccinati, il politico annuncia: “Su questo punto potrebbero esserci delle novità, ad esempio sulla reiterazione della multa. Ma ovviamente dobbiamo leggere attentamente il decreto”.

Insorge la giornalista scientifica Roberta Villa: “Scusi, non ho capito. Lei non lo sa?”.

“Certo che lo so, ci mancherebbe altro”, risponde Costa.

“Quindi, la reiterazione della sanzione c’è?”, incalza Villa.

“Ci sono degli aspetti che ovviamente vanno letti attentamente – ribadisce Costa – Parliamo di un decreto che è stato finito di scrivere da poche ore”.

“Sì, ma c’è la reiterazione della sanzione oppure no?”, ripete la giornalista.

Attimo interminabile di silenzio, poi la risposta del sottosegretario: “Questo dobbiamo… devo verificarlo”.

La conduttrice Flavia Fratello tenta invano di togliere il sottosegretario dall’impaccio, ma Villa non ci sta: “Sottosegretario, non è colpa sua, ma è proprio questo sistema che non funziona. Io continuo a incontrare gente che trasgredisce le regole perché non le ha capite o perché non le conosce. Non è possibile arrivare a un punto in cui nemmeno lei sa cosa avete deciso. Non è una cosa da poco non sapere che la sanzione è ‘una tantum’ o reiterabile a ogni controllo. È invece una decisione fondamentale – continua – perché cambia molto il significato di quel provvedimento sull’obbligo vaccinale agli over 50. Non è possibile che chi ha compilato fisicamente il decreto possa cambiare un passaggio fondamentale nella notte. L’impressione che deriva ai cittadini è quella di un procedere confuso. Davvero, non è un’immagine rassicurante, non è un’immagine che alimenta quella fiducia che sarebbe indispensabile in questa circostanza”.

Costa successivamente ribatte: “Io non vorrei focalizzare troppo l’attenzione sulla sanzione, perché il tema non è questo, ma è quello di creare le condizioni affinché i cittadini che non si sono vaccinati comprendano che in questo momento è fondamentale vaccinarsi”.

“Eh, appunto”, commenta Roberta Villa.