“Buongiorno a tutti e bentornati al vostro e nostro Elisir. Sì, quando non sono in onda di solito questa è l’immagine che ho: Mirabella con la mascherina”. Così ha esordito Michele Mirabella durante la puntata del noto programma andato in onda su Rai 3 oggi 5 gennaio. Il conduttore poi ha spiegato: “Questa volta anche andando in onda mantengo la mascherina per disposizioni che ci siamo dati da soli e però coincidono con le benemerite opinioni dell’azienda che ci prega ci chiede di sacrificarci un pochino con il respiro, in modo tale da evitare qualsiasi rischio di contagio”.

Infine Mirabella ha concluso: “Abbiamo avuto anche noi un piccolo incidente di percorso, e quindi salutiamo intanto la persona che in questo momento ci sta seguendo con trepidazione, anzi le persone perché sono due, quella già cara al nostro cuore, non che l’altra non lo sia, è Benedetta (Rinaldi, co-conduttrice, ndr) che tra qualche minuto avremo in collegamento con noi. L’altra persona è Francesca che salutiamo e alla quale auguriamo una prontissima guarigione“.