Stanno facendo discutere le dichiarazioni del rapper di origine congolese ma con cittadinanza francese Gandhi Djuna, meglio conosciuto con il nome d’arte di Maître Gims. Come riportato dal Corriere della Sera, domenica 2 gennaio l’artista – convertito all’Islam nel 2004 – ha rimproverato via social i propri fan. Il motivo? Gli auguri di buon anno. “Per favore, lasciatemi in pace con i ‘Buon anno nuovo’ e così via. Non ho mai risposto, eppure voi continuate a inviarmi gli auguri per tutto gennaio e pure febbraio”, ha detto il 35enne, proveniente da una famiglia cristiana.

Poi ha spiegato: “E sono i muslim (musulmani, ndr) come me a farlo, ve lo ripeto, abbiamo le stesse convinzioni, fratelli, basta. Noi non festeggiamo queste cose, non fanno parte dei nostri valori“. E ce l’ha anche con gli auguri di compleanno: “Cosa c’è da rallegrarsi? Che si fa un passo in più verso la morte?”, ha detto nel video che ormai non è più visibile sui social. Poi ha precisato: “Niente di cattivo, rispettiamo le convinzioni degli altri, ma non sono le nostre. Venite, concentriamoci un po’ sui nostri valori. Quando vedo dei grandi alberi di Natale a casa dei Mustafa, noto che in quelle case non si è abbastanza concentrati. Venite, ritroviamoci”.