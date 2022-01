Lorenzo Insigne giocherà in Canada la prossima stagione. Il suo addio alla serie A non è ufficiale, ma l’attaccante Napoli giocherà dalla prossima stagione a Toronto. Il 10 azzurro avrebbe messo nero su bianco la sua volontà di lasciare Napoli per Toronto a partire dalla prossima estate: l’incontro decisivo, immortalato da un video, in un albergo romano, con i dirigenti del club canadese. Il capitano azzurro avrebbe infatti accettato la proposta faraonica di 11,5 milioni a stagione fino al 2028 più 4,5 di bonus a fronte di un rinnovo con ingaggio ridotto da parte del club partenopeo. “Se va in Canada adesso non giocherà più in un campionato competitivo. Come se appendesse definitivamente le scarpe al chiodo. Anche se questo chiodo è d’oro” dice Dino Zoff ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Questo però è un mio pensiero, non posso giudicare le scelte degli altri”, chiarisce l’ex campione del mondo.