Oltre 70 casi positivi solo tra i calciatori e una ripresa del campionato che si preannuncia più difficoltosa di quanto si potesse immaginare solo qualche settimana fa. I contagi crescono in Italia e in tutto il mondo, la Serie A non poteva restarne immune: tutte le squadre contano almeno un contagio, tranne al momento la Lazio. Le ultime brutte notizie arrivano da Verona e da Udine. L’Hellas comunica che “attualmente dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid”. Mercoledì 5 gennaio non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor. L’Udinese invece ha segnalato il contagio di 7 giocatori e due membri dello staff. Tre nuovi casi segnalati anche dal Torino, mentre nel Napoli sono emerse oggi le positività del difensore Mario Rui e di Luciano Spalletti: il tecnico è asintomatico. Giovedì è in programma Juventus-Napoli.

Salernitana bloccata dall’Asl – Il calcio – dopo mesi tranquilli – torna a temere uno stop per via di Omicron. La prima giornata del girone di ritorno di Serie A comincerà il 6 gennaio già in uno scenario completamente diverso rispetto a quello di dicembre: oltre alle squadre decimate dai positivi, negli stadi la capienza torna ad essere al 50 per cento. Ma ora si teme anche un primo rinvio: l’Asl ha bloccato la Salernitana, che giovedì dovrebbe ospitare il Venezia. Nel club campano – che ha già saltato l’ultimo match prima della sosta natalizia – si contano 9 positività solo tra i calciatori. Ora si attende la comunicazione ufficiale dell’azienda sanitaria e poi la decisione della Lega Calcio: il rischio è che possa essere rinviata anche la gara successiva contro il Verona. Se la situazione peggiorasse, la Salernitana potrebbe anche non essere l’unica squadra a finire in isolamento. Anche perché il numero dei contagi che emergono aumenta ad ogni nuovo ciclo di tamponi.

Ecco l’elenco di tutti i positivi squadra per squadra:

Atalanta: 2 positivi

Bologna: Hickey, Viola, Dominguez e Molla positivi

Cagliari: Nandez positivo

Empoli: 3 positivi

Fiorentina: 2 positivi

Genoa: Criscito, Serpe e un terzo positivi

Inter: Dzeko, Cordaz e Satriano positivi

Juventus: Arthur, Chiellini, Pinsoglio e De Winter positivi

Lazio: zero positivi

Milan: Tatarusanu positivo

Napoli: Osimhen, Lozano, Elmas, Malcuit, Mario Rui e Boffelli (primavera) positivi

Roma: Borja Mayoral, Fuzato e un terzo positivi

Salernitana: 9 positivi

Sampdoria: Augello e Falcone positivi

Sassuolo: 4 positivi

Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola e Manaj positivi

Torino: Verdi e altri 6 positivi

Udinese: 7 positivi

Venezia: 2 positivi

Verona: 8 positivi