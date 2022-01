Un ‘regalo’ di Natale che difficilmente potrà dimenticare Daniela, ascoltatrice del programma di Radio 2 I Lunatici. Stando a quanto riportato da Libero, la ragazza ha telefonato in diretta e ha dichiarato: “A Natale sono rimasta sola con il padre del mio fidanzato che mi ha detto che da quando io sono arrivata nella sua vita, il figlio è un disastro. Non studia più, all’università è rimasto indietro, è sempre distratto”. Poi la confessione: “Per questo mi ha offerto 20.000 euro a una sola condizione: lasciarlo. Io a lui voglio bene ma ho 24 anni e questa cifra mi farebbe comodo. E poi ci sono rimasta davvero malissimo”.

Da qui un dibattito molto acceso tra chi ha invitato la giovane a prendere in considerazione l’ipotesi di accettare i soldi e dividerli con il fidanzato. Qualcun altro, invece, le ha consigliato di seguire i proprio sentimenti perché “l’amore non ha prezzo”. E Daniela sembra essere anche in buona compagnia, come testimoniano le parole di un altro ascoltatore, Andrea, il quale ha raccontato che il figlio aveva perso la testa per una ragazza durante il periodo universitario. Così lui gli aveva detto: “O la lasci e continui a studiare oppure ti trovi un lavoro”. Com’è andata a finire? Ha lasciato la ragazza e non si è neanche laureato.