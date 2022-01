Mentre il mondo si trova a fare i conti con la nuova ondata di contagi a causa della variante Omicron del Covid, c’è chi, invece, ha scelto di non rinunciare ai festeggiamenti ed è voltato al caldo dei Caraibi per celebrare il 2022. È il caso di Jeff Bezos, 57 anni, fondatore di Amazon e attualmente secondo uomo più ricco al mondo. Nelle scorse ore, ha postato su Instagram una sequenza di foto che racconta il “Crazy Disco Party”, una festa molto “sobria” dell’ultimo dell’anno insieme alla fidanzata Lauren Sanchez, 52 anni e conduttrice tv, sua compagna dallo scorso gennaio. “Ci siamo divertiti tantissimo ieri sera – scrive su Instagram – a festeggiare con una pazza festa in discoteca con la famiglia, ma il nuovo anno è anche un ottimo momento per fare il punto e concentrarci sulla crescita personale, sul rinnovamento, sulla rinascita e per prestare attenzione ad ogni momento della tua vita. Il meglio e il peggio. Tutto. Festeggia e cresci”.

A risponderle, sempre sul social network, è poi la compagnia: “Ti amo piccolo. Per tutte le ragioni e per nessuna” accompagnando il commento con un cuore bianco e uno rosso. La coppia insieme agli amici – tra cui la sorella più giovane di Jeff Christina Bezos, il figlio di Lauren Sanchez Nikko Gonzalez, l’ex star di football americano Tony Gonzalez, il fratello di Jeff Mark Bezos, il marito della sorella e allevatore di cavalli Steve Poore e poi Owen Bezos e Dean Salvador – si trovava in una villa con piscina a St. Barthélemy, nelle Antille francesi, dopo giorni passati su uno yacht di lusso il cui costo d’affitto sarebbe intorno ai 40 mila dollari a settimana.

Una festa molto estrosa e a dir poco elegante proprio come il completo tigrato con scarpe luminescenti del fratello di Jeff, Mark Bezos. La galleria fotografica si conclude con l’immagine di un germoglio di felce della Nuova Zelanda, accompagnato dall’hastag #koru, il nome usato dai Maori proprio per identificare la pianta che simboleggia rinascita. Il post su Instagram, naturalmente, non poteva passare inosservato e ha ricevuto quasi otto mila commenti e più di quattrocentomila “like”. Molti, però, non hanno apprezzato e senza mezzi giri di parole hanno polemizzato con il post del miliardario, tra cui un follower che scrive: “Sai cosa vorrei per il nuovo anno? Vederti pagare le tasse e trattare i tuoi lavoratori come esseri umani”.