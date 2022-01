L’elenco delle follie di Capodanno si allunga di ora in ora, ad Andria un gruppo di giovani ha infilato una bomba carta all’interno di un cassonetto per la raccolta degli indumenti usati destinati alle persone indigenti. L’esplosione ha mandato in frantumi il manufatto, danneggiando auto in sosta e rischiando di ferire qualcuno. Il video del gesto è stato condivido migliaia di volte sui social