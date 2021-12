Tempi duri per i comici. Già, perché la quantità di battutisti che si prodiga in freddure, giochi di parole, acute osservazioni sui social è gigante. E alcuni sono abbastanza bravi. Sulla fine del 2021, ovviamente, quasi tutte le gag sono a tema covid: “Bozza discorso Mattarella: ‘hey questa è la maxi-storia di come la nostra vita è cambiata capovolta e sottosopra sia finita, seduto su due piedi qui con te, ti parlerò di virus e restrizioni di bel air'”, scrive @Tremenoventi. In molti invocano “un passaggio diretto a Sanremo”. “Questa volta Paolo Fox ha ragione quando prevede un 2022 positivo per tutti”, commenta @siriomerenda. “‘Che programmi hai per il 2022?” Intanto arrivarci e da là in poi improvvisiamo’”, il tweet di @Agostino35. “Mi spezza questa cosa che su instagram sono tutti nostalgici e condividono i momenti più belli del 2021 e qui su twitter continuiamo a dire che è stato un anno orrendo e non vediamo l’ora che finisca“, nota @heythereelena.

“Stasera per il veglione saremo Io, Es e Super-Io. Ma il terzo lo mando a letto subito dopo cena perché è petulante”, declama @aforista. “Tre dosi a tu cuerpo e va via la quarantena/Se aggiungi un tampone in farmacia y cosa buena/Ma durante la coda ti han tossito sulla schiena Hey quarantena”, scrive @ilmarziano1 rivisitando La Macarena (grande classico delle feste di Capodanno quelle con i trenini).