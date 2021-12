In un momento di sconforto e preoccupazione dopo il recente annuncio della positività al Covid di Chiara Ferragni e Fedez, la famiglia si rallegra con una lieta notizia: un bebè in arrivo. Francesca Ferragni, classe 1989, è in dolce attesa. Ad annunciarlo è stata lei stessa via social, dove ha pubblicato uno scatto con il fidanzato Riccardo Nicoletti, in arte Riku. “Non solo panettoni”, recita la didascalia che accompagna la tenera immagine della sorella dell’imprenditrice digitale con un pancino in bella vista e il fidanzato che lo bacia. E poi ancora: “14 settimane”.

Dunque Francesca, laureata all’Università Bocconi di Milano in Odontoiatria e Protesi Dentaria, è pronta a diventare mamma. La mediana delle sorelle (Chiara è nata nell’87 mentre Valentina nel 92) è legata sentimentalmente al musicista Riku da circa 10 anni. Immancabili i commenti dei Ferragnez: “Non vedo l’ora di diventare zia. E ora allarghiamo la famiglia ancora un po’. Tipo yo yo”, ha commentato Chiara. Il rapper milanese invece ha scritto: “Congratulazioni”.