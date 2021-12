Un altro tapiro d’oro per Ilary Blasi. Lo ha rivelato la stessa conduttrice nel primo pomeriggio di oggi 16 dicembre su Instagram, dov’è seguita da 1.8 milioni di persone. “Fresco, fresco”, ha scritto nel filmato in cui il tapiro è poggiato sul sedile di un’automobile. Poi, poco dopo, la moglie di Francesco Totti ha mostrato gli altri premi del Tg satirico di Canale 5: un sfilata di tapiri custoditi gelosamente. A questo punto la domanda sorge spontanea: come mai ha ricevuto il premio? Il mistero è presto svelato: ha a che fare con le ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona sul suo conto: “Ilary Blasi a 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude”.

Come riportato dal sito di Mediaset Play Infinity, ‘la Capitana’ ha così replicato: “Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso”. Per chiarire ulteriormente la vicenda, la conduttrice, di fronte all’inviato Valerio Staffelli, ha telefonato alla madre Daniela, che ha dichiarato “Io Corona non l’ho mai visto in vita mia”. A questo punto non resta che attendere la messa in onda del servizio, stasera alle 20.35 su Canale5.