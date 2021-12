Cinque giorni prima della strage di Ravanusa – sette le vittime accertate, due persone ancora disperse – c’è stato un intervento di manutenzione ordinaria sull’impianto della rete di metano: non aveva evidenziato criticità. Lo hanno accertato i carabinieri che ora dovranno acquisire il verbale d’intervento per verificare chi abbia materialmente eseguito il collaudo per conto di Italgas e se sia stato compiuto in modo corretto. Intanto Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento arrivato sul luogo della strage, ha fatto sapere che l’esplosione potrebbe essere causata “da un accumulo di gas sotterraneo”. Ha tuttavia precisato che le ipotesi restano aperte: “Potrebbe essere stata una frana, questa è una zona con una elevata fragilità idrogeologica, ma non è escluso neanche che ci possa essere una cavità sotterranea naturale. Non lo sappiamo ancora, lo potremo verificare quando saranno rimosse le macerie”. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno interrogando decine di abitanti della zona per cercare riscontri in merito all’odore di gas che, secondo alcune voci, si è sentito alcuni giorni prima dell’esplosione. Ancora infatti non è stata trovata conferma.

Le indagini – Con le ricerche dei dispersi ancora in corso, inquirenti ed investigatori intanto lavorano alla lista di domande alle quali tentare di dare risposte per spiegare come sia stato possibile che una fuga di gas abbia provocato una strage a Ravanusa. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo e nei prossimi giorni acquisirà tutta la documentazione relativa alla rete di distribuzione del gas, al sequestro dell’area interessata dall’esplosione – al momento 10mila metri quadrati, ma lo stesso procuratore ha detto che potrebbe diventare più ampia – e, con ogni probabilità, all’iscrizione nel registro degli indagati dei primi nomi di tecnici e amministratori che a vario titolo possano avere responsabilità in merito alla rete del gas. Il gas si è accumulato o nel sottosuolo o in un ambiente chiuso. A innescare l’esplosione potrebbe essere stata anche l’attivazione dell’ascensore”, ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino. “Nei prossimi giorni faremo accertamenti più approfonditi – ha aggiunto – certo è che un evento del genere è eccezionale”.

La denuncia – Un impianto che, come ha raccontato ilfattoquotidiano.it, risale al al 1983 e negli anni è stato “stressato” da un territorio franoso e da numerosi innesti per raggiungere le nuove abitazioni. “Purtroppo non è la prima volta che si registrano fughe di gas, queste sono state tamponate nel tempo con interventi di manutenzione da parte dei tecnici ma se pensiamo che la rete del metano è stata realizzata quasi quarant’anni fa, considerato che Ravanusa è stato uno dei primi paesi ad avere il metano, credo che non ci sia stata una manutenzione adeguata”, denuncia del consigliere comunale di Ravanusa Giuseppe Sortino.