Oltre 8.600 prosciutti crudi, per un peso di 80 tonnellate, sequestrati in uno stabilimento di Lesignano Bagni. L’operazione dei carabinieri di Langhirano, nel parmense, è seguita a un controllo dei militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Parma. Nell’area di disosso e lavorazione dei prosciutti, le forze dell’ordine hanno trovato prodotti invasi da larve e parassiti in evidente stato di alterazione. Lo stabilimento non fa parte della filiera del Consorzio del prosciutto crudo di Parma Dop.

Con il supporto del veterinario ufficiale dell’Azienda Unità sanitaria locale (Usl) di Parma, i militari hanno proceduto al “blocco ufficiale sanitario” di tutta la partita, specificando che i prodotti ritenuti non idonei al consumo saranno distrutti con la sorveglianza dell’autorità sanitaria.

(Foto di repertorio)