Tre studenti morti e altre sei persone ferite in una sparatoria in un liceo in Michigan. Lo riportano i media americani, sottolineando che il presunto killer avrebbe 15 anni ed è stato fermato dalla polizia. La strage è avvenuta alla Oxford High School di Oxford. Secondo quanto riporta la Cnn sul posto è stata recuperata una pistola.

Il ragazzino frequenta il secondo anno delle superiori ha aperto il fuoco nella sua scuola. Tra i feriti c’è un insegnante. Oxford Township è una comunità di circa 22.000 persone a circa 30 miglia (48 chilometri) a nord di Detroit. Il vicesceriffo della contea di Oakland Mike McCabe ha dichiarato che non sono ancora note le motivazioni. Le autorità hanno arrestato il ragazzo a scuola. Recuperati anche diversi caricatori.

La polizia ha ricevuto una lunga seri di chiamate intorno alle 12.55 ora locale. Al 911 le persone raccontavano di un aggressore armato a scuola. “Gli agenti lo hanno affrontato, aveva l’arma addosso, lo hanno preso in custodia”, ha detto McCabe, aggiungendo che il sospetto non è stato ferito quando è stato preso e che si è rifiutato di dire come ha fatto a far entrare la pistola nella scuola. Tutti gli studenti sono stati fatti evacuare.

Tim Throne, il sovrintendente delle scuole comunitarie di Oxford, ha affermato di non sapere ancora i nomi delle vittime o se le loro famiglie fossero state contattate. “Sono scioccato. È devastante“. Il fermato ha chiesto un avvocato e poi ha invocato il suo diritto a non rilasciare dichiarazioni. Da quel momento non ha più parlato con le autorità. La polizia ha riferito che, dai bossoli recuperati, si stima che siano stati sparati tra i 15 e i 20 colpi. La polizia ha passato al setaccio la scuola per cercare eventuali altre vittime e raccogliere prove che le consentano di chiarire l’accaduto. Si ritiene che il 15enne abbia agito da solo ma resta da chiarire se si è trattato di un atto mirato contro qualcuno. “Sono stati minuti di caos“, hanno raccontato alcuni studenti del liceo con i media locali, senza nascondere la loro paura ma definendosi preparati per un circostanza del genere viste le varie esercitazioni condotte dalla scuola.