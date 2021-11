Cinque nuovi casi di positività alla variante Omicron si sono registrati in Campania, a Caserta, dove è stato individuato il paziente zero, un manager dell’Eni: si tratta di un docente e di tre compagni che frequentano le stesse scuole dei suoi figli. Oltre a loro, anche la badante che presta servizio presso la famiglia. Questi ultimi si aggiungono ai quattro positivi alla variante (oltre al paziente zero stesso, un docente e due alunni) individuati nelle scorse ore.

Nelle ore scorse, infatti, il laboratorio del Cotugno di Napoli aveva scoperto che anche i due figli e la moglie del paziente zero erano positivi ad Omicron, mentre per la madre e la suocera del paziente zero non è stato possibile procedere al sequenziamento per la bassa carica virale. Per quanto riguarda le classi della scuola elementare di Caserta frequentate dai due figli del manager, va detto che docenti e alunni – una quarantina di persone in totale – erano già stati sottoposti nei giorni scorsi ad una doppia serie di tamponi dopo che era emersa la positività dei due figli del paziente zero, e tutti i test erano risultati negativi. Alla terza serie, invece, effettuata nella giornata di domenica scorsa, 28 novembre, sono emerse le tre nuove positività: il docente e i due alunni positivi stanno bene. Le due classi dovrebbero restare in isolamento, con il ricorso alla Dad, fino al 3 dicembre. Intanto a Caserta una scuola elementare è stata chiusa – ma non perché legata alla vicenda del ‘paziente zero’ – in relazione ad alcuni casi di positività al Covid riscontrati tra docenti e alunni.

“Ormai ci siamo. La variante Omicron è pienamente diffusa“. Lo ha detto, sollevando grande allarme, il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. “Rivedo il film di due anni fa – ha aggiunto De Luca – quando trovammo il primo paziente positivo in un Comune del Cilento e sembrava fosse un caso isolato”. “Nessuna angoscia – ha aggiunto De Lucia – ma grandissima prudenza, altrimenti si chiude tutto”. Il presidente della Campania ha rivolto un appello alle forze dell’ordine affinché facciano rispettare l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto che – ha ricordato – “in Campania è sempre stato in vigore”. “Dobbiamo non perdere neanche un minuto di tempo. Neanche un minuto, se vogliamo evitare di chiudere l’Italia. Il dato dei 5 positivi l’ho dato per dire che ormai l’onda del contagio è pienamente partita, quindi davvero non abbiamo un minuto di tempo da perdere”, ha proseguito.