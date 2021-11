Non ce l’ha fatta Damiano Bologna, l’uomo che è intervenuto per difendere un’amica dall’aggressione di un uomo che da tempo la perseguitava. Lo si legge su Repubblica. Il fatto risale ad alcuni giorni fa, il 13 novembre: il cinquantenne era stato colpito al volto con una mazza e lasciato a terra privo di sensi. Poco dopo era stato soccorso dal 118 e ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

Le riprese delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso ai poliziotti di identificare l’aggressore, un 58enne, che è stato in seguito arrestato ed è stato poi posto ai domiciliari. Ora, con la morte della vittima, l’uomo risulta indagato per omicidio preterintenzionale. Il tutto è successo in piazza Terme, a Canosa di Puglia. Bologna, scrive Repubblica, era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bonomo di Andria, mentre il 58enne era scappato su una jeep bianca.