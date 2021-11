Tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri 29 novembre anche Stefano Ferri, l’imprenditore che ama vestirsi da donna. In occasione dell’uscita del suo libro ‘Crossdresser: Stefano e Stefania, le due parti di me‘, l’uomo ha detto: “Così come le donne sono libere di scegliere tra tacchi e mocassini, anche io pretendo la stessa libertà”.

“Ovviamente tutto questo non è stato facilissimo, anche perché tu sei eterosessuale, hai una moglie, una figlia adolescente e quindi il tuo è stato un percorso per arrivare a fare quello che ti piaceva fare: vestirti da donna”, ha detto la conduttrice. “Io ho un ricordo molto netto della prima volta che ebbi questo desiderio, avevo 9 anni ma erano tempi molto chiusi, così ho represso questa cosa e sono arrivato a rifiutarla. In questo modo tenevo lontano dalla mia natura e questo mi ha reso molto infelice”, ha spiegato. Poi, in età adulta, ne ha preso consapevolezza: “Stare lontani dalla propria natura vuol dire costruire un’autostrada verso l’infelicità. Ora è diverso, nella vita mi occupo di consulenze di marketing”. “E ci vai vestito così? Che ti dicono?”, ha chiesto la padrona di casa. “Ormai sono noto anche per questo, sono indimenticabile. Le prime volte avevo paura perché è un qualcosa di ignoto. Quando io stesso mi sono rasserenato, tante cose sono cambiate”.

“All’inizio invidiavo le donne, ero anche aggressivo ma perché io dentro di me non ero sereno. Non riuscivo a capire perché, mi vedevo allo specchio malvagio ma non ne ero davvero consapevole. Mi dicevo: ‘Fossi omosessuale, sarebbe tutto più semplice’. Parlo più che altro di coloro che iniziano poi un percorso di transizione”, ha raccontato. Poi ha ricordato quando la moglie ha scoperto la propria passione: “Non potevo più accettare l’umiliazione di cambiarmi in cantina. Ero già sposato con mia moglie da 2 anni, avevo paura di mostrarle chi ero. Poi un giorno ho lasciato delle scarpe con il tacco a spillo nella scarpiera e quel momento è stato brutto. Mi ha chiesto spiegazioni e alla fine le ho detto cosa mi piaceva. Quando poi la prima volta mi ha visto completamente vestito da donna ricordo chiaramente che mi ha detto ‘tua madre te le ha fatto belle le gambe’”.

“Ma cosa ti succede se ti vesti da uomo?“, ha chiesto Bortone. Allora Massimiliano Rosolino, ospite in studio, è intervenuto dicendo: “Ma lo fai per risparmiare sugli abiti con tua moglie?”. Ferri è sbottato a ridere e poi ha concluso dicendo: “Mi manca il respiro se mi vesto da uomo“.