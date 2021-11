Durante la finale di Tu Sì Que Vales andata in onda ieri 27 novembre su Canale 5, è stato annunciato il vincitore: il coreografo francese Sadeck. Non sono mancati i tradizionali momenti di comicità con Sabrina Ferilli e Giovannino protagonisti. Questa volta l’ometto l’ha fatta grossa: ha imbrattato il trolley dell’attrice romana, griffato Louis Vuitton.

Come l’ha presa lei? Non benissimo. “Ho qui la panna spray”, ha sottolineato l’ometto ridendo. Allora Ferilli si è rivolta direttamente a Maria De Filippi: “Se fa una cosa del genere, Maria, sono ca**i tuoi. Maria io non rido. Ti mando a monte la diretta”. A quel punto la padrona di casa ha detto: “No Giovannino, non lo fare”. Ma l’ometto ha continuato indisturbato, quindi Sabrina: “Ecco. Io mi alzo e mandiamo a pu**ane ‘sta diretta, guarda che succede stasera”, neanche il tempo di terminare la frase che Giovannino ha spruzzato la panna.

Ferilli si è alzata immediatamente correndo verso il camerino ma, una volta arrivata, di Giovannino nessuna traccia. “Sabrina”, si è sentito da dietro le quinte. Da qui la rincorsa, con tanto di lancio dello straccio con cui aveva cercato di pulire il prestigioso trolley. “La panna sulla Vuitton, no! Il pubblico non sa che tiene particolarmente a quella valigia”, ha commentato una delle conduttrici, Belén Rodriguez. “Tanto so dove vai, mi sono informata e stai vicino a casa mia”, ha commentato l’attrice romana per poi arrendersi e tornare in studio. “Maria vedrai che strilleranno pure a te da Milano (sede principale di Mediaset, ndr), mica puoi fare sempre come ca**o ti pare”. “Ma andrà via”, ha detto Maria De Filippi. Allora Ferilli ha concluso: “Tanto me lo ricompri te, ce l’hai i soldi“. Grandi risate nello studio del Centro Titanus Elios di Roma.