“Mi sono vaccinata, non ho mai avuto dubbi a riguardo. Del resto ho sempre vaccinato i miei figli, nella consapevolezza dell’importanza della scienza e della medicina. Del valore dei vaccini nella storia. Dopo quello che abbiamo passato a Bergamo, dopo tutta la tragedia, non avrei mai potuto aspettare un giorno a vaccinarmi. Non ho avuto dubbi, quanto abbiamo vissuto ci ha profondamente segnato”. A dirlo è Cristina Parodi che, in un’intervista all’Eco di Bergamo, il quotidiano della città dove vive con il marito Giorgio Gori, che ne è sindaco, ha espresso il suo punto di vista sui vaccini anti-Covid, spiegando perché lei e la sua famiglia non hanno avuto dubbi a riguardo.

“Mi sono documentata e ho la fortuna di avere in famiglia un infettivologo: mio cognato è stato il nostro punto di riferimento, ha risposto alle mie domande e a quelle dei nostri figli. Lo abbiamo ascoltato e siamo andati a vaccinarci”, ha spiegato la giornalista. “Lo scorso giugno ho fatto Johnson&Johnson, dose unica. La somministrazione all’hub di Dalmine: non ho avuto alcun effetto collaterale, solo un leggero dolore al braccio e l’11 dicembre farò il richiamo, senza alcun ripensamento”. Poi ha raccontato un episodio che li ha coinvolti in prima persona: “L’estate appena trascorsa ci ha messo di fronte anche a una maggiore consapevolezza. Proprio Benedetta, con due dosi di vaccino e mentre si trovava in Corsica tra l’altro a fare arrampicata e quindi non propriamente in zone della movida, è risultata positiva al Covid. È successo mentre eravamo al mare tutti insieme e subito abbiamo messo in atto le strategie necessarie. Essere vaccinati ha tutelato tutti: Benedetta ha contratto il virus in maniera leggerissima e senza ripercussioni mentre noi non siamo stati contagiati. Il vaccino ha tutelato lei e noi e se è vero che il virus ritorna, è ancora più vero e importante difendersi. Anche con una terza dose se la Comunità scientifica lo richiede”.

E i no vax? “Mi è capitato di discuterne con qualcuno, ma in quei casi preferisco allontanarmi da chi è contro il vaccino. Scelgo questa strada per difendere me stessa e per rispetto nei confronti di quanto è successo a Bergamo e di quanto abbiamo sofferto. Ho deciso di non stare con persone che non rispettano il prossimo“. Infine, un appello alla responsabilità: “Abbiamo il dovere di vaccinarci e abbiamo anche il diritto di fare delle scelte, ma queste scelte non possono mettere a repentaglio la vita del nostro prossimo. Vaccinarsi è segno di responsabilità e serve per sostenere il nostro territorio, il nostro sistema: non possiamo permetterci nuove chiusure, ora è il momento di rialzarci e di rimetterci in marcia. Non possiamo permetterci un altro lockdown”.