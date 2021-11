Un ragazzo francese di 21 anni è morto a Roma intorno alle 6 di mattina dopo essere precipitato per 20 metri dalla torre di Santa Bibiana, vicino alla stazione Termini. Il ragazzo era nella capitale per motivi di studio, ha passato il sabato sera con alcuni amici e poi ha deciso di vedere Roma dall’alto, così è salito in cima alla torre di via Giolitti.

Secondo quanto ricostruito finora, il 21enne era salito sulla torre attraverso una scala esterna con un paio di amici per guardare la città dall’alto. Durante la scalata, è scivolato cadendo nella cisterna interna. Proprio uno del gruppo ha lanciato l’allarme quando il ragazzo è caduto.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e l’ambulanza del 118: la salma, recuperata dai Vigili del Fuoco, è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie. Al momento si indaga sull’ipotesi di incidente, intanto gli investigatori della Polizia ferroviaria stanno ascoltando le testimonianze degli amici che hanno trascorso la notte con lui.