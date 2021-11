Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato investito poco prima delle tre e mezza della notte di sabato sulla tangenziale Est di Milano, tra le uscite Camm e Forlanini. Quando è arrivata l‘ambulanza del 118, il giovane era già in gravissime condizioni ed è morto poco dopo essere arrivato alla Clinica Città Studi. A giudicare dalle lesioni riportate, si ipotizza che possa essere stato travolto più volte. Le indagini sono state affidate alla sezione Ovest della Polizia stradale di Milano che sta cercando di comprendere le ragioni che hanno portato il ragazzo a camminare al buio in tangenziale, provando anche a ricostruire la dinamica di quello che è accaduto. Qualche risposta potrebbe arrivare dall’autopsia, che ancora non è stata disposta, e dalle informazioni dei genitori, entrambi residenti a Milano.