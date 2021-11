Kim Kardashian e Pete Davidson sono una coppia. Stando a quanto riferito dai media americani, l’imprenditrice e il comico, che ha avuto una relazione con Ariana Grande, hanno deciso di andare oltre l’amicizia, dopo diverse frequentazioni. “Abbiamo appreso che si stanno frequentando ufficialmente”, ha scritto Page Six dopo le ultime settimane di pettegolezzi. Lei, ex moglie di Kanye West, è un imprenditrice, attrice e modella californiana seguita da ben 264 milioni di follower, lui invece attore comico, membro del cast dello storico show televisivo Saturday Night Live. Il 6 marzo di 4 anni fa, Pete ha annunciato su Instagram di aver smesso di assumere droghe e che era sobrio per la prima volta in otto anni. Durante un’intervista sul podcast del comico Marc Maron ha poi chiarito che l’unica droga che abbia mai usato è stata la marijuana e che ha ridotto considerevolmente il suo uso. In seguito ha aggiunto che i suoi problemi personali erano effettivamente causati da un disturbo di personalità borderline, per il quale è stato sottoposto a trattamento

Con Kim, adesso, c’è del tenero e provano insieme a ricostruirsi una vita, dopo le recenti rotture. Pete ha da poco rotto con Phoebe Dynevor, la 25enne protagonista di Bridgerton mentre lei ha divorziato lo scorso febbraio dal marito Kanye West (che ormai ha ufficialmente cambiato nome), sposato nel 2014. Nel 2013 è nata la loro prima figlia North, due anni dopo il secondogenito Saint. Poi, nel 2018, tramite madre surrogata è arrivata Chicago e infine, con lo stesso metodo, nel 2019 Psalm. Riuscirà adesso l’imprenditrice 41enne a credere nuovamente all’amore con l’attore 28enne? È quello che si augurano i suoi numerosi fan.