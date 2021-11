Sta facendo discutere quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Uno dei concorrenti si è sentito poco bene, ma per fortuna nulla di grave: un po’ di febbre e mal di stomaco. Parliamo di Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano ed ex fidanzato di Belén Rodriguez. Nelle ultime ore, infatti, il concorrente è rimasto a letto a riposare. A sincerarsi sulle sue condizioni di salute, però, è stata solo Soleil Sorge, mentre Sophie Codegoni – che è al televoto insieme a Miriana Trevisan e proprio a Gianmaria – sembra non essersi preoccupata più di tanto.

E non solo lei, in generale nella Casa solo in pochi si sono presi cura del coinquilino. “Gianmaria sta male ma nessuno lo ha calcolato. Sophie sta male e Gian le ha portato la spremuta a letto che non ha bevuto per dare a lei, ecco perché mi sono affezionata a lui”, ha scritto una fan su Twitter. Ad ogni modo sembra che adesso Antinolfi stia meglio, ma gli serviranno ancora un paio di giorni per riprendersi del tutto.