“È certo però che questi sbarchi continui sull’Italia rendono la situazione insostenibile”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza internazionale sulla Libia. “Quindi l’Ue deve trovare un accordo, e noi stessi dobbiamo spendere di più in Libia e aiutare libici per creare situazioni più umane per queste migrazioni che molto spesso non originano in Libia ma vengono da Paesi limitrofi”, ha continuato.