Dopo il presunto tradimento con China Suarez (“Solo un bacio: non abbiamo consumato”, giura lei), adesso il calciatore del PSG è travolto da un altro gossip. A parlare è la trans Guendalina Rodriguez, già in passato nota alla cronaca rosa: “Icardi ha fatto sesso con lei?”, titolava un articolo di Diva e Donna. Ora, in un tweet pubblicato ieri 11 novembre, Guendalina ha scritto: “Mauro Icardi mi ha su****ato il p***, ora metto i video, visto che ha avuto problemi con diverse donne a letto, sia Wanda Nara che China Suarez”. Poi, in un successivo tweet: “Qualcun* si è divertito ad hackerare il mio profilo Instagram, ma tornerò e userò Twitter per adesso” e ancora: “E bene sì, anche con me ha avuto diversi problemi Mauro Icardi perciò io sono stata attiva. Ora lo dico”. Sarà davvero così? O sta cercando solo visibilità?

Il 22 ottobre, sempre via social, Guendalina aveva pubblicato uno screenshot di una conversazione con Wanda Nara, in cui la showgirl e procuratrice sportiva argentina la attaccava sostenendo che i suoi fossero fotomontaggi: “Pu**ana di me**a“, la apostrofava Wanda. E Guendalina replicava così: “Che eleganza, una donna frustrata che non accetta che il marito vuole essere libero”.