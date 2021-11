Salma Hayek versione ghostbusters. Ospite del talk statunitense condotto da Ellen DeGeneres, la celebre interprete di Frida ha raccontato tra il serio e il faceto alcuni episodi accaduti in quella che ha definito la sua “casa infestata”. Ricordiamo che Hayek abita a Londra da quasi una decina d’anni assieme al compagno, uno dei miliardari tra i più ricchi al mondo, l’industriale francese François-Henri Pinault, e alla loro figlia Valentina di 14 anni. “Oggi va meglio, ma prima la casa era infestata, credo”, ha spiegato Hayek dalla poltroncina della DeGeneres. “Non ho mai visto di persona fantasmi o strane apparizioni, ma i domestici non volevano lavorare più, soprattutto dal terzo piano dove il pianoforte suonava da solo, le luci si accendevano e spegnevano e le finestre si aprivano e chiudevano sempre da sole”.

Dal racconto frivolo della protagonista di Eternals si viene a sapere che è stato perfino chiamato un medium per sanare i problemi ectoplasmici, ma pare che la figlia Valentina non ne sia rimasta molto soddisfatta. Già perché la ragazzina, sempre a detta del giulivo racconto fatto in tv da mamma Salma, avrebbe incontrato in casa lo spirito benevolo di una suora morta e il medium non sarebbe riuscito a farla fuggire da lì. Infine, e qui sembra tutti cadere nello scherzo ecco che Hayek confessa di divertirsi un mondo oggi nel fare scherzi macabri, anzi a far prendere un vero e proprio spavento a Valentina e a Francois-Henri nascondendosi al buio dietro le porte del bagno, della camera da letto, della cucina, senza che questi se ne accorgano: “Mi spiace spaventarli. Ad esempio quando siamo a cena e qualcuno si alza per andare in bagno io lo seguo e mi nascondo dietro la porta per fargli spavento. Dovresti vedere quando escono dalla doccia e sono nudi o con un asciugamano. Bisogna fare attenzione perché per lo spavento è molto facile scivolare e qualcuno ci può rimanere secco”.