È una femmina la bimba che Francesca Barra porta nel proprio grembo. Dopo l’annuncio della gravidanza (non senza qualche polemica), la giornalista ha rivelato il sesso del nascituro nel salotto di Verissimo, durante la puntata andata in onda ieri 6 novembre. “È un piccolo miracolo. Per noi (lei e il marito Claudio Santamaria, ndr) non era un accanimento avere questo figlio ma era un grande desiderio. Abbiamo fatto di tutto, anche delle cose simpatiche, dei pellegrinaggi. Io mi ero quasi arresa”, ha raccontato Francesca Barra, unita due volte in matrimonio con il marito, prima a Las Vegas poi nella sua amata Policoro, in Basilicata.

La scrittrice 43enne ha poi ripercorso la nascita dell’amore con l’attore romano: “Trovarmi davanti a quest’uomo così allegro, spigliato, che per mesi ha continuato a distanza a convincermi. Poi un giorno mi è venuto a prendere in stazione a Firenze e ha fatto una cosa che mai mi era successa prima: ha tremato dall’emozione. E lì ho capito tutto”. I due, in realtà, si conoscevano già da ben prima che il sentimento e la passione potessero travolgerli. “Io sono nata e cresciuta in Basilicata e Claudio veniva in vacanza da adolescente. Aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e il padre credeva in lui. Quando lo incontravo a Roma gli chiedevo sempre di suo padre e quando ci siamo incontrati da adulti lui mi ha detto ‘sei la mia famiglia’”.

Insieme hanno affrontato anche le sfide più difficili, come la perdita del loro primo bimbo: “È stato un dolore inatteso perché avevo avuto già tre figli (avuti dall’ex marito Marcello Molfino mentre l’attore romano ne ha una, Emma, nata dall’amore con Delfina Delettrez-Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi, ndr)”. Poi ha raccontato: “Lo avevo già visto muoversi, gli avevamo dato un nome e poi abbiamo scoperto che aveva una malformazione e non c’erano speranze che sopravvivesse. Io sono entrata in un buco nero, mi sono sentita di dover soffocare questo dolore. Quando sono emersa ho deciso di raccogliere tutte le lettere che mi sono arrivate in un libro e i proventi andranno a un’associazione che aiuta le coppie ad affrontare questo lutto”.

Poi ha aggiunto: “Nella nuova gravidanza ho avuto un inizio difficile, sono stata a letto un mese, c’è sempre paura però è il periodo più bello della mia vita. Me la sto godendo ed è meraviglioso che stia avvenendo con una persona che mi rispetta e mi ama così tanto”. Infine ha concluso: “Un nome già lo abbiamo scelto, non lo svelo ma vi dico che riguarda molto la mia vita e la mia filosofia di vita. È un nome mitologico”.