Dopo la sua prima tournée live outdoor in cui Gaia ha girato l’Italia durante l’estate, portando la sua musica che integra italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane, l’artista annuncia “Alma Tour” nei club, al via il 24 gennaio da Torino. I live proseguiranno il 26 gennaio a Firenze, il 27 a Pozzuoli (NA) e il 30 gennaio al Fabrique di Milano. Il tour si concluderà il 3 febbraio all’Atlantico Live di Roma. Per la prima volta su un palco internazionale, Gaia si esibirà al Corona Capital 2021 durante la serata del 21 novembre insieme a Tame Impala, Disclosure, The Kooks e molti altri artisti che faranno parte delle serate in programma il 20 e il 21 novembre a Città del Messico in quello che viene definito uno dei festival più importanti e all’avanguardia dell’America Latina.