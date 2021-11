“Chi pensa dia fine febbraio, come, non ha calcolato che significa per l’Italia stare fermi fino a giugno.“. A rivendicarlo è il ministro degli Esterialla presentazione dell’ultimo libro del direttore di, Maurizio Molinari, ‘‘. “Noi dimentichiamo sempre che in questa pandemia abbiamo fatto 200 miliardi di debiti in più, questa è una fase storica in cui non si scherza”, ha aggiunto l’esponente M5s, nell’incontro al quale avrebbe dovuto partecipare anche il numero due della Lega,Il ministro dello Sviluppo economico è poi intervenuto solo con un video, dopo le polemiche interne in casa Lega e lo “sgarbo” di Salvini con la convocazione del Consiglio federale all’ultimo