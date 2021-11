“Ci sono persone che hanno paura del vaccino e noi con quelle dialoghiamo. Man mano che andiamo avanti, cercheremo di estendere lo strumento del Green pass il più possibile per arrivare al 90% di vaccinati, per raggiungere l’immunità”. A rivendicarlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla presentazione dell’ultimo libro del direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, ‘Il campo di battaglia‘. L’esponente del Movimento 5 stelle ha anche elogiato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha ricevuto la terza dose di vaccino: “Come sempre il presidente ci guida. Il comitato scientifico insieme al ministero della Salute decideranno come accelerare sulla terza dose”, ha concluso il ministro degli Esteri. E sull’ipotesi di un lockdown solo per i non immunizzati, come ha fatto l’Austria, il ministro frena: “Non è in discussione, ma deve essere chiaro, questa è l’ondata dei non vaccinati”.