È scoppiato il ‘caso’ al Grande Fratello Vip 6 dopo le dichiarazioni di Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che in passato ha avuto un flirt con Belén Rodriguez. Stando a quanto riportato da Fanpage, il concorrente negli ultimi giorni si è lasciato andare ad una confessione molto personale su una sua ex fidanzata, originaria dell’Argentina, che avrebbe deciso di tornare in patria non appena scoperta la gravidanza. “Lei era partita per un motivo preciso, perché era rimasta incinta“. “Incinta del marito?”, gli hanno chiesto i compagni. “No, di me. Era rimasta incinta prima di partire, non era avanti, l’aveva appena scoperto”, ha raccontato Antinolfi.

Tra i due pare che in quel momento ci fosse una relazione clandestina: “Io le ho detto: ‘Fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme. Se nasce un bimbo da un’altra persona passi male quindi scegli tu'”. Gianmaria non ha fatto nomi, ma ci ha pensato la Princess Jessica Selassié ad ipotizzare che si tratti proprio di Belén Rodriguez: “Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bu**o di c**o così grande”, ha infine commentato.

Poco dopo proprio Belen ha pubblicato una storia su Instagram che secondo alcuni potrebbe essere riferita a questa vicenda. La showgirl argentina, infatti, ha postato una foto con un’espressione stupita e il commento: “Non ho capito bene il discorso“. Si stava riferendo ai fatti raccontati da Gianmaria nella Casa?