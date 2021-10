Con il consueto appuntamento in piazza Fontana alle 17, migliaia di No green pass si sono ritrovati nel centro di Milano per poi sfilare in corteo contro l’obbligo di certificato verde, imposto dal 15 ottobre anche sui luoghi di lavoro. Una manifestazione durata fino alle 22, e che ha attraversato diverse zone della città, dal Duomo a Porta Venezia, fino a piazzale Loreto. Gran parte del corteo è stato pacifico, senza scontri con le forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa. La linea infatti era quella di non creare momenti di tensione. Il clima, però, si è comunque surriscaldato nei pressi della Camera del Lavoro della Cgil (presidiata anche dai rappresentanti del sindacato). Qui il corteo si è trovato di fronte uno schieramento massiccio di forze dell’ordine. I manifestanti prima hanno tentato di forzare il blocco, poi, dopo la mediazione della polizia, di aggirare l’ostacolo percorrendo le vie parallele. In questa occasione un manifestante è stato fermato. Non potendo raggiungere la sede del sindacato, il corteo è proseguito fino in piazza Duomo, dove si è concluso

video di Salvatore Frequente