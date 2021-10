Montesano show in Largo Ugo La Malfa, durante la manifestazione No green pass organizzata al Circo Massimo a Roma. Circa 1500 persone hanno acclamato l’attore romano, che nei giorni scorsi aveva lanciato dai canali social l’appello a una protesta pacifica contro l’obbligo di certificato verde. Montesano è intervenuto a più riprese dal palco improvvisato ai piedi del monumento per Giuseppe Mazzini, toccando tutti i temi cari ai no vax e ai negazionisti del virus, tra complottismo e fake news: dai dubbi sulla protezione del vaccino contro il Covid 19, alle critiche contro quello che viene definito ‘nuovo ordine mondiale’. Montesano ha anche auspicato che in futuro si crei “una forza che li rappresenti“. Tra gli interventi anche quelli della deputata Sara Cunial, ex 5 Stelle ora Gruppo Misto, nota per le sue posizioni contrarie al vaccino. Intorno alle ore 18, a interventi terminati, una delle anime della piazza ha tentato di muoversi in corteo ma ha rinunciato poco dopo. Circa un’ora più tardi la manifestazione si è sciolta senza particolari tensioni