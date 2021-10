Fioriere e cassettiere per assicurarsi i posti auto su una strada. Sono questi i metodi di alcuni dei residenti di Torre Annunziata (Napoli), dove i carabinieri della locale compagnia stanno continuando un’ampia campagna di sgomberi di oggetti dal suolo pubblico.

I militari dell’Arma, insieme con gli agenti della polizia municipale, hanno dovuto rimuovere diversi ostacoli: fioriere e una parte di cassettiera messe in via Pimental e in via Pagano. In un caso ad essere stato ingombrato uno stallo riservato ai portatori di handicap. Gli inquirenti hanno anche identificato 88 persone e controllato 41 veicoli. Ma c’è altro: solo pochi mesi fa era stato ucciso per lo stesso motivo il 61enne Maurizio Cerrato, dopo che sua figlia aveva parcheggiato la propria auto su un posto occupato da una sedia.