Al termine dell’incontro con il ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, a Trieste il Coordinamento 15 ottobre ha annunciato che le “manifestazioni in piazza in tutta Italia proseguiranno, pacificamente, fino a quando il Governo non accoglierà le loro richieste, ossia l’abrogazione del Green pass e dell’obbligo del vaccino attualmente previsto solo per i sanitari, l’impegno ad astenersi da ogni forma di violenza nei confronti dei pacifici manifestanti, e le formali scuse da parte del Governo alla città di Trieste e a tutti i manifestanti per i fatti del 18 Ottobre”