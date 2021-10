C’è una sorpresa per LDA, l’allievo della nuova edizione di “Amici”. Nella prossima puntata del talent dovrà cantare un brano di Gigi D’Alessio, suo padre. La decisione è presa da Rudy Zerbi ed è stata accolta dal 18enne con un grande entusiasmo: “Sono carichissimo. Sono curioso di sentire cosa dice non solo la Pettinelli ma anche il buon Gigi. Non ci credo!”. Il concorrente è tornato in casetta e ha raccontato la notizia ai suoi compagni. La sua reazione, talmente entusiasta ed euforica, è diventata virale su Twitter.

La sfida di Zerbi è nata dopo le ultime provocazioni mosse da Anna Pettinelli: “Credo che tu sia cresciuto a pane e musica. Più di tutti gli altri, vivendo con un padre così importante e così creativo, potevi dare qualcosa di più. Se tuo padre cantasse oggi, canterebbe come te ma meglio. Lo trovo datato come genere. Non trovo modernità in quello che fai. Mi sembri un Gigi D’Alessio 3.0. La mia volontà è quella di cambiare idea”. Chiaramente i giudizi della prof. non avevano fatto troppo piacere al concorrente: “Non sono d’accordo con lei. Non ha analizzato per niente quello che ho scritto, deve cambiare idea per forza”.

Così LDA si è ritrovato davanti a una scelta importante, quella di scegliere una delle canzoni di suo padre (una tra “Non dirgli mai”, “Mon amour” e “L’amore che non c’è”, tutte di papà Gigi). “Queste sono tre canzoni che forse conosci. A me piacerebbe che tu ne scegliessi una. Voglio che qui dentro ci sia LDA 3.0. Puoi fare tutto quello che ti senti. Se la Pettinelli ha dei problemi glieli dobbiamo risolvere”. Il risultato lo ascolteremo domenica, nella prossima puntata di “Amici”. Chissà se Gigi apprezzerà…