Il premier Mario Draghi paragonato al terrorista rosso Cesare Battisti, con tanto di fotomontaggio che li affianca, accompagnato dal commento: “Nella foto possiamo osservare un caso di estrema somiglianza. Uno è un criminale senza scrupoli, l’altro è Cesare Battisti”. L’autrice del post su Facebook – poi rimosso – è Paola Perinetto, dal 2018 Garante dei detenuti a Ivrea (Torino) che sui social non ha mai fatto mistero delle proprie posizioni contrarie all’obbligo di green pass (la sua immagine di copertina è la locandina della manifestazione “Operazione tuono. Arrestiamoli tutti! Governo illegittimo e abusivo” del 20 ottobre a Roma). Un’uscita che non ha mancato di suscitare reazioni, prima fra tutte quella del Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma: “Il sindaco e il consiglio comunale di Ivrea valutino la rimozione della Garante dall’incarico ricoperto”, chiede in una nota, sottolineando la necessità che si “stabiliscano finalmente linee omogenee affinché i Garanti localmente designati rispondano a criteri di indipendenza e professionalità“.

Per Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale, “non è questa la vocazione pedagogica e la cultura giuridica e umana che dovrebbero avere coloro che rivestono incarichi istituzionali in materia di diritti umani. Va recuperato a tutti i livelli un linguaggio rispettoso degli altri e un senso di solidarietà sociale che manca in chi decide di non vaccinarsi” Anche il sindacato degli agenti penitenziari Sappe, con il segretario Donato Capece, sollecita il sindaco di Ivrea a a “valutare con urgenza la rimozione del Garante dall’incarico”. “Non è “garante” del greenpass, né della buona educazione, né certamente può continuare ad esserlo dei detenuti. Inqualificabile, si avviino subito le procedure per rimuoverla dal suo incarico”, chiede su Facebook il coordinatore di Italia viva Ettore Rosato.