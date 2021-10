Alessandro Manzoni e Leonardo versione “dia de los muertos”. La strana apparizione di teschi al posto delle teste nelle statue dell’autore de I Promessi sposi e del celebre inventore/artista fiorentino è avvenuta tra le strade di Milano nelle scorse ore. Un teschio con una X di nastro adesivo sulla bocca e una coroncina di rametti e foglie sul capo sono stati gli oggetti scelti per modificare da sconosciuti buontemponi sia la statua di Manzoni in piazza San Fedele che quella di Leonardo in piazza della Scala.

Tante le segnalazioni di ignari cittadini che hanno alzato la testa all’insù registrando la bizzarra trasformazione. Sono infine stati i vigili del fuoco a rimuovere quelle maschere che a tutti gli effetti ricordano l’iconografia messicana del giorno dei morti. Gli stessi ritocchi mortiferi alle statue sono avvenute, secondo quanto riportano diverse testate locali, anche a Napoli dove sono state addobbate le statue dei re borbonici in Piazza del Plebiscito e a Venezia su quella di Carlo Goldoni. Secondo quanto riporta il Riformista, gli autori del gesto sarebbero alcuni componenti dell’associazione ambientalista Extinction Rebellion. Quattro di loro sarebbero stati fermati durante la notte mentre tentavano di abbellire a loro modo la statua di Manfredo Fanti in Piazza San marco a Firenze.