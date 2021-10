“Il virus continua a circolare, dobbiamo continuare a indossare la mascherina. In Gran Bretagna sono alle prese con un contagio elevatissimo perché non portano le mascherine e non rispettano il distanziamento sociale. Quindi, il virus galoppa”. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) da Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, aggiungendo: “Noi dobbiamo capire che gli strumenti che abbiamo utilizzato all’inizio dell’epidemia sono ancora validi: dovremo continuare a metterci la mascherina e dovremo stare attenti quando siamo al chiuso. Ritrovarsi in tanti al chiuso, senza mascherina, farà risalire i contagi“.

Riguardo all’obbligo di green pass sul lavoro, la virologa osserva: “Il governo deve tutelare la salute pubblica: siamo all’inizio della fine di una grandissima emergenza sanitaria. Il governo deve fare tutto il possibile per proteggere la stragrande maggioranza delle persone. Ha messo a disposizione degli strumenti per tornare a lavorare. Bisogna fare delle scelte cercando di proteggere la maggioranza dei cittadini e rispettando le minoranze”.

Capua ribadisce l’importanza fondamentale del vaccino: “La scienza è la grande vincitrice di questa battaglia. Ma vi ricordate lo scorso anno quando dicevo che bisognava stringere la cinghia per altri due mesi e poi saremo stati fuori? Ecco, la scienza ha dato le risposte. Bisogna anche tenere in considerazione che, in presenza di un evento pervasivo come questo, la libertà individuale è parte della salute. Se siamo malati e se non possiamo svolgere la nostra vita di tutti i giorni, è chiaro che non siamo liberi. La vaccinazione diventa uno strumento per essere liberi“.