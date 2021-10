Una settimana dopo aver lasciato Piazzapulita, poiché “al centro di un plotone d’esecuzione”, Guido Crosetto è tornato nello studio di Corrado Formigli. “Non sono adatto a fare la foglia di fico, qui c’è un plotone di esecuzione contro Giorgia Meloni“, aveva detto il 14 ottobre durante la diretta che si occupava dell’inchiesta di FanPage sull’infiltrazione dell’estrema destra nelle file di Fratelli d’Italia. “Me ne vado”. Sette giorni dopo, il cofondatore di FdI si è ripresentato in trasmissione. “Dopo la scorsa puntata”, ha esordito Formigli ieri sera, “ha fatto un tweet in cui dice ‘non si uccidono così le persone’. Mi ha dato dell’assassino, in qualche maniera. Chi sarebbe il mandante? Non le sembrano parole esagerate?”. “Sono state parole figurate“, ha replicato Crosetto, “avete costruito 40 minuti di trasmissione con un imputato, sul banco degli imputati, e con, dall’altra parte, soltanto l’accusa”.

