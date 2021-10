Tra gli ospiti di Storie Italiane nella puntata di oggi 19 ottobre anche Dodi Battaglia. Il chitarrista e cantante dei Pooh ha parlato di Paola Toeschi, la moglie stroncata da un tumore al cervello a 51 anni. Un mese fa circa, il 6 settembre, Paola ha smesso di soffrire, come raccontato dallo stesso artista nello studio di Rai 1: “È stato un percorso lungo e doloroso, ha avuto degli alti e bassi fino a che alla fine dell’estate scorsa ha iniziato a peggiorare e ho capito che stava succedendo qualcosa, poi negli ultimi 2-3 mesi ha avuto un down pazzesco e quella è stata la parte più dolorosa perché praticamente non c’era più”.

La coppia era sposata dal 2011, dal loro amore è nata Sofia (classe 2005): “È molto forte, è in gamba. Chiaramente anche per lei è stato devastante, ora stiamo facendo un percorso insieme di ricostruzione. Siamo io e lei in casa. A parte alcuni impegni, ho disdetti tutto perché voglio starle vicino”, ha raccontato a Eleonora Daniele. Poi ancora, ripercorrendo gli attimi duri accanto alla moglie, ha concluso: “Le sono stato accanto come ogni marito che rispetta la moglie le sta accanto. Io le ho sempre parlato, anche gli ultimi giorni che era in coma io ho continuato a parlarle. Sono contento di aver fatto questo e di esserle stato accanto. Il sorriso che vedi nelle foto è stato lo stesso che ha avuto sempre all’ultimo giorno, senza mai provare rabbia. Con quello stesso sorriso se n’è andata”.