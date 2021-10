Arraffa la borsa, scappa, ma cade della moto. Ritenta di salirvi sopra, mentre la povera malcapitata lo insegue. Niente: cade di nuovo, coi jeans che gli si abbassano, mostrando gli slip. E la borsa rubata resta a terra. E viene recuperata dalla vittima. Il fallimentare tentativo di furto si è verificato nel parcheggio di un noto centro commerciale di Tremestieri Etneo (Catania). Come se non bastasse, i carabinieri della Compagnia di Gravina, grazie alle immagini di videosorveglianza, sono riusciti a identificare i due ladri e ad arrestarli. Si tratta di due pregiudicati catanesi di 47 e 57 anni, accusati di tentato furto aggravato in concorso.