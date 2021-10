Scivolone improvviso di Leonardo in borsa. Il titolo, che viaggiava in discreto rialzo, è sceso bruscamente e in pochi minuti ed è stato posto in asta di liquidità. Leonardo ha poi chiuso la seduta a meno 7% tra scambi molto intensi e nervosi. La ragione della caduta potrebbe essere riconducibile all’indiscrezione secondo cui il colosso statunitense Boeing avrebbe riscontrato dei difetti su parti del suo 787 Dreamliner, il tecnologicamente più evoluto della flotta, costruito in materiali compositi che gli donano leggerezza riducendone i consumi. In calo, ma più contenuto, anche il titolo Boeing che perde a Wall Street circa l’1,4%.

Leonardo, gruppo controllato al 30% dal ministero dell’Economia, realizza la fusoliera dell’ aereo nei suoi stabilimenti di Grottaglie, in Puglia. Benché avanzatissima, in generale la fusoliera è la parte meno “nobile” di un aereo, quella tecnologicamente più pregiata sono le ali. I problemi riscontrati da Boeing riguarderebbero alcune parti in titanio che sono più deboli di quanto dovrebbero essere sui 787 costruiti negli ultimi tre anni, riportano persone che hanno familiarità con la vicenda. I difetti potrebbero riguardare componenti prodotti dal gruppo italiano. “C’è un’ indagine in corso, ma abbiamo constatato che non questo non rappresenta un pericolo immediato per la sicurezza della flotta attualmente in servizio” ha dichiarato un portavoce di Boeing. Il gruppo ha già avuto altri problemi con le consegne di questo modello con ordini ancora inevasi che hanno raggiunto i 25 miliardi di dollari.