“Bisogna cambiare il punto di vista e se il Pil rimane centrale, non è più centrale la lotta al cambiamento climatico. Se l’unica cosa che va sul giornale è l’aumento o la riduzione del Pil è normale che le altre cose importanti spariscano”. Lo ha detto il Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, nel cortile di Montecitorio dopo il suo intervento alla Camera, nella riunione di preparazione in vista della COP26.