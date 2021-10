Appena il giorno dopo il fuoco e le fiamme (apparenti) su catasto e discoteche, Mario Draghi e Matteo Salvini si ritrovano al tavolo della pace. L’incontro tra i due, iniziato alle 16.30 a palazzo Chigi, è durato un’ora circa. “Un’ora di confronto con il presidente Draghi. Incontro molto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia ogni settimana. I giornali scrivano ciò che vogliono: un rapporto leale, franco e diretto risolve ogni problema e trova soluzioni”, twitta il leader della Lega. Una nota del govermo, invece, fa sapere che al centro del colloquio, “che si è svolto in un clima cordiale e costruttivo”, c’è stato “il tema della crescita economica: è stato confermato l’impegno a evitare ogni aumento della pressione fiscale e a proseguire nel percorso delle riaperture, tenendo conto del miglioramento della situazione epidemiologica”.

Un’ora di confronto con il Presidente Draghi. Incontro molto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia ogni settimana.

I giornali scrivano ciò che vogliono: un rapporto leale, franco e diretto risolve ogni problema e trova soluzioni. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 7, 2021

Scettico il segretario del Partito democratico, Enrico Letta: “Salvini da Draghi? È sempre il solito film. Salvini racconta al paese una storia, poi va a Palazzo a Chigi e tutto torna come prima. Non mi sembra una grande novità. Ormai è anche stancante commentare questo giochino. Il problema non è del governo, è della Lega”, attacca. “Io non posso che sperare che da questo incontro Salvini esca illuminato e possa afferrare una posizione definitiva, in particolare, sulla politica sanitaria, in questo ultimo miglio che stiamo percorrendo per mettere in sicurezza il Paese”, ha detto invece il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Neanche 24 ore di minacce confusionarie, quindi, ed è bastata una tiepida rassicurazione per far rientrare le proteste del Carroccio: in mattinata Salvini ha provato a rilanciare dicendo che a preoccuparlo non è il premier, ma chi verrà dopo di lui. Ma dal fronte dell’esecutivo non danno segnali di preoccupazione. Anzi il presidente del Consiglio, intervenendo in conferenza stampa dopo la prima cabina di regia sul Pnrr, ha confermato la tabella di marcia: “Ho detto che faremo due Consigli dei ministri a settimana perché è un metodo lavoro che cerco di dare, non è che se sono 23 ci strappiamo i capelli. Saranno in media due a settimana, io comunque non ho mai detto che saranno 24, il calcolo lo avete fatto voi”, ha detto. E ha anche annunciato che andranno avanti su un altro tema delicato per la Lega: le concessioni balneari. “Sulla questione dei balneari ci stiamo pensando. Tra l’altro ci sono una serie di sentenze del Consiglio di Stato previste a breve e quindi è forse opportuno vedere cosa dicono”.

Salvini invece, intervenendo a Rtl 102.5, ha provato a tenere il punto. Le provocazioni delle scorse ore vanno sicuramente valutate considerando il clima post elettorale: la sconfitta leghista alle amministrative ha spinto Salvini a provocare l’esecutivo fino ad arrivare a scongiurare una crisi. Parlando sullo stato di salute del Carroccio ha detto: “Sono titoli che leggo da anni, per tanti giornali la Lega è morta da anni, Salvini prende schiaffi da anni, ma noi siamo ancora qui. Al Consiglio dei ministri porteremo posizioni europeiste e chiederemo sostanziali riaperture. Nel programma di governo c’è il no a nuove tasse. Io mi fido di Draghi oggi ma tra un anno chi ci sarà? L’80% degli italiani ha una casa”. E ha aggiunto: “Chiedo di togliere quel comma dell’aggiornamento, tutto il resto va benissimo”.

Netto il giudizio del Pd: “Salvini è una mina per il governo e per Draghi”, ha detto in mattinata il vicesegretario dem Giuseppe Provenzano a SkyTg24. “Le elezioni hanno gettato in uno stato confusionale la Lega. Salvini segue il calendario elettorale, il suo è un fallo di reazione. Il vero sconfitto dalle amministrative è Salvini con la Lega”. Mentre il leader M5 Conte, ai giornalisti che gli hanno chiesto una previsione sulla durata del governo, ha risposto: “Non ho la palla di vetro, io posso rispondere del comportamento del M5s: una politica di leale collaborazione e di assoluta determinazione per accompagnare il Paese in questa fase. Noi siamo concentrati: messa in protezione dal punto di vista sanitario, compiere questo ultimo miglio, e poi fare applicare in modo efficace il Pnrr. Poi se altre forze politiche come la Lega hanno un atteggiamento ondivago questo ci preoccupa, ma non posso certo rispondere del loro operato. Obiettivamente i segnali che arrivano dalla Lega sono contrastanti: spero che possano trovare una sintesi politica e una linearità d’azione al più presto. Ovviamente questi continui cambiamenti potrebbero rendere molto difficoltosa l’azione del governo”.

Intanto oggi aveva parlato anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, cercando di sminuire gli attriti. “Il dibattito è comprensibile, è il segno di una democrazia viva”, ha detto al Corriere della sera. “Ma siamo in un progetto di governo e ci dobbiamo stare convintamente. Se ci sono dubbi vanno chiariti”. La Lega non ha ancora deciso se far prevalere l’anima di governo o quella di lotta? “Ma noi abbiamo milioni di anime. Questa specificità è sempre stata oggetto di dibattito. Le due componenti sono fondamentali, come due gemelli siamesi. L’una non può vivere senza l’altra. Una Lega senza lotta non sarebbe più la Lega, ma anche senza governo (penso ai nostri sindaci) non avrebbe senso. La vera abilità sta nel tenere vive le due anime evitando così che il treno deragli”.