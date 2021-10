“Il messaggio ai nostri concittadini deve essere molto chiaro. I vaccini sono sicuri. I vaccini salvano vite“. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo al summit dei presidenti dei parlamenti del G20 in corso al Senato, sottolineando che “il Parlamento Europeo” ha compiuto “molti passi concreti per sfatare i miti sui vaccini e ha fornito linee guida utili per identificare le notizie false sulle piattaforme digitali”.

Secondo il premier ci sono due problemi, da una parte “nei Paesi ricchi le dosi di vaccino sono ampiamente disponibili, ma una minoranza dei nostri concittadini rifiuta di vaccinarsi, o esita a farlo”, un comportamento “spesso dovuto alla paura che i vaccini non siano sicuri o efficaci, nonostante l’evidenza scientifica dimostri il contrario”, dall’altra invece nei Paesi a basso reddito “la disponibilità di vaccini è ancora limitata, anche per problemi di logistica”.

In riferimento ai numeri della pandemia, Draghi ha sottolineato che, “nonostante l’enorme aumento della produzione di vaccini” a “fine settembre si contavano più di 50mila morti al giorno”. Un numero, ha specificato, “semplicemente inaccettabile”.