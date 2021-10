Tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di ieri 3 ottobre anche Gianfranco Vissani. Lo chef ha intrattenuto il grande pubblico di Rai 1 cucinando la carbonara. Non è mancato qualche botta e risposta con Mara Venier, dapprima scherzoso, poi… “Non mi toccare e non mi baciare!” ha esclamato lei rivolgendosi allo chef che l’aveva calorosamente abbracciata.

Poi la conduttrice ha rincarato la dose: “Mettiti ai fornelli… ogni scusa è buona per toccare. Io lo so come sei tu. Ci sono le signore (le gemelle Kessler, ndr), non cominciare…”, ha concluso ironicamente mentre lui si è allontanato, ridendo. La puntata è poi proseguita anche con altri protagonisti, tra cui Walter Nudo, Claudia Gerini, ma anche Alba Parietti, Cristiano Malgioglio, Monica Contraffatto (medaglia di bronzo nei 100mt alle Olimpiadi Paralimpiche di Tokyo 2020) e Vito Dell’Aquila (medaglia d’oro nella disciplina Taekwondo a Tokyo 2020).