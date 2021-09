Sono 3.212 i nuovi casi di covid in Italia (ieri 2.985), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 63 morti (ieri 65) che portano a 130.870 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 295.452 tamponi, con un tasso positività che si attesta all’1,08%. Scende il numero delle persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.317 (ieri 3.418), con un calo di 101 unità rispetto a ieri mentre sono 450 i ricoverati in terapia intensiva (- 9 rispetto a ieri), con 23 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.441.412 guariti (+ 6.042 da ieri ) e 95.979 gli attualmente positivi (- 2.893 ).

