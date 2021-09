“Gemma ha avuto un incidente… è stata tamponata in macchina“, così Maria De Filippi durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri martedì 21 settembre. “Davvero?”, ha chiesto Gianni Sperti. “Sì, non le è successo nulla insomma… però l’hanno tamponata”, ha replicato la conduttrice.

Subito Tina Cipollari: “Vabbè ma tanto gli airbag ce li ha belli resistenti, sono nuovi. Non c’è pericolo”, ha commentato l’opinionista in riferimento al fatto che Gemma si è rifatta da poco il seno. “Riesci ad essere perfida anche in questa situazione.…”, ha infine commentato la dama del Trono Over. La puntata è poi proseguita con le vicissitudini amorose legate non solo a Gemma ma anche al Trono Classico, dunque ai giovani e nuovi tronisti.